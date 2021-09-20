Энергетики Великобритании терпят убытки после взлета цен на газ

Кризис в том, что операторы оказались не в состоянии обеспечивать энергией своих клиентов, поскольку цена на газ подскочила практически в 3,5 раза с начала года, а с начала августа – на 70 процентов. Не в состоянии обеспечить потребителей мелкие компании стали обращаться к более крупным операторам, чтобы те выкупили их активы, а вместе с ними и договорные обязательства.