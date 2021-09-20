Честная победа: ЕР уверенно побеждает на выборах в Госдуму

Включение их в партийные списки обеспечило победу партии даже там, где у единороссов были не самые сильные позиции. Так, в Хабаровском крае после проведения “работы над ошибками” ЕР удалось выйти на лидирующие позиции в обоих одномандатных округах. Аналогичные результаты были зафиксированы и в Амурской области.