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В Башкирии на выборах в Думу явка за половину второго дня голосования составила 36%

18 сентября 2021, 12:16
Фото: 1mediainvest
По данным ТИКов свои голоса отдали более миллиона избирателей республики.

Стали известны предварительные данные по явке на выборы депутатов в Государственную думу. По данным на 15:00 часов 18 сентября в Башкирии проголосовали 1 093 839 избирателей.

Это эквивалентно 36,5% от зарегистрированных на территории региона избирателей. Их количество составляет 3 003 626 человек. По данным на 20:00 часов 17 сентября в Башкирии проголосовала четверть избирателей, еще 11% избирателей отдали свои голоса сегодня в первой половине рабочего времени избирательных участков.

Завтра Башкирию ждет еще один финальный день голосования. Отдать свой гражданский долг можно будет с 8:00 до 20:00 часов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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