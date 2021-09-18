В Башкирии на выборах в Думу явка за половину второго дня голосования составила 36%

Стали известны предварительные данные по явке на выборы депутатов в Государственную думу. По данным на 15:00 часов 18 сентября в Башкирии проголосовали 1 093 839 избирателей.
Это эквивалентно 36,5% от зарегистрированных на территории региона избирателей. Их количество составляет 3 003 626 человек. По данным на 20:00 часов 17 сентября в Башкирии проголосовала четверть избирателей, еще 11% избирателей отдали свои голоса сегодня в первой половине рабочего времени избирательных участков.
Завтра Башкирию ждет еще один финальный день голосования. Отдать свой гражданский долг можно будет с 8:00 до 20:00 часов.