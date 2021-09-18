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Путин назначил первым замруководителя Следкома Башкирии Евгения Лавацкого

18 сентября 2021, 04:51
Фото: пресс-служба СК Башкирии
До назначения он возглавлял Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Пресс-служба Следственного комитета по Башкирии сообщает о кадровых перестановках в ведомстве.

Согласно указу президента России от 30 августа 2021 года № 500 на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следкома России по Башкирии назначен Евгений Лагацкий.

Лагацкий родом из Бурятии, родился в 1971 году. Окончил университет по специальность «юриспруденция». До 2007 года служил в прокуратуре, откуда перешел в СК. До назначения в Башкирию руководил Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следкома России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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