В Тюменской области с 17 сентября стартует новый сезон Ночной хоккейной лиги

По словам представителя Ночной хоккейной лиги Москвы Григория Бахмутова, этот сезон обещает быть более насыщенным и более продолжительным в связи с ростом численности команд в разных дивизионах. Решение о расширении временных рамок было принято из-за дополнительных розыгрышей для тех, кто не покажет хорошие результаты по результатам встреч на выбывание. Бахмутов уточнил, что для этих команд предусмотрели утешительные турниры.