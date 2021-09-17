В Тюменской области с 17 сентября стартует новый сезон Ночной хоккейной лиги

В субботу, 18 сентября, чемпионат начнется в российской столице, пишет tumen.kp. Москва стала лидером по числу заявленных на участие команд и спортсменов. В турнире участвуют 106 коллективов и 2 600 игроков. Это почти вдвое больше по сравнению с предыдущим сезоном.
По словам представителя Ночной хоккейной лиги Москвы Григория Бахмутова, этот сезон обещает быть более насыщенным и более продолжительным в связи с ростом численности команд в разных дивизионах. Решение о расширении временных рамок было принято из-за дополнительных розыгрышей для тех, кто не покажет хорошие результаты по результатам встреч на выбывание. Бахмутов уточнил, что для этих команд предусмотрели утешительные турниры.
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, возглавляющий Ночную хоккейную лигу, анонсировал создание дивизиона «Любитель 50+». Он акцентировал внимание на том, что произойдет это впервые в истории лиги.
Участниками дивизиона будут спортсмены в возрасте 50+, которые никогда ранее не играли в профессиональный хоккей.
«Мы стараемся давать нашим игрокам больше возможностей. Появление нового дивизиона позволит возрастным игрокам вступать в равную борьбу с соперниками», — отметил Касатонов.
Правила несколько изменили. За две минуты до окончания основного времени запрещено выбрасывать шайбу из своей зоны в чужую, если перед этим не было передачи партнеру своей команды.
Алексей Касатонов сообщил, что особое внимание организаторы турнира уделили вопросам безопасности. Обстановка с коронавирусом крайне нестабильна сегодня в разных регионах страны, а потому будет сделано все возможное для того, чтобы предотвратить новые случаи инфицирования COVID-19, добавил он.