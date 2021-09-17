Ледовый дворец «Уфа-Арена» могут переименовать в честь спонсора ХК «Салават Юлаев»

Напомним, что по сей день не найден консенсус между властями Уфы и хоккейным клубом. Мэрия, которая является собственником ледовой арены, все еще ждет 20 миллионов долга от клуба за аренду площадки. Клуб и мэрия на данный момент судятся, а 29 сентября пройдет очередное заседание Арбитражного суда Башкирии.