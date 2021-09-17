Ледовый дворец «Уфа-Арена» могут переименовать в честь спонсора ХК «Салават Юлаев»

В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в ближайшей перспективе хоккейный клуб «Салават Юлаев» может сменить название домашнего стадиона команды, по аналогии с тем, как летом 2021 года переименовал домашнюю арену футбольный клуб «Уфа».
ФК «Уфа» переименовал стадион «Нефтяник» в «BetBoom Арену», что стало существенным финансовым подспорьем для клуба. Предполагается, что ледовый дворец «Уфа-Арена может быть переименован в «Уралсиб-Арену». Во всяком случае эту информацию называет «реалистичной» также источник Mkset знакомый с ситуацией.
Отмечается, что продажа названия площадки может принести в бюджет клуба, который последние годы испытывает финансовые трудности, порядка 70-80 миллионов рублей.
Напомним, что по сей день не найден консенсус между властями Уфы и хоккейным клубом. Мэрия, которая является собственником ледовой арены, все еще ждет 20 миллионов долга от клуба за аренду площадки. Клуб и мэрия на данный момент судятся, а 29 сентября пройдет очередное заседание Арбитражного суда Башкирии.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ХК «Салават Юлаев», однако подтвердить или опровергнуть информацию там не смогли.