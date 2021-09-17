mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ледовый дворец «Уфа-Арена» могут переименовать в честь спонсора ХК «Салават Юлаев»

17 сентября 2021, 11:27
Фото: 1mediainvest
Подобную практику с рекламной интеграцией уже использовал ФК «Уфа», переименовавший стадион «Нефтяник» в «BetBoom Арену».

В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в ближайшей перспективе хоккейный клуб «Салават Юлаев» может сменить название домашнего стадиона команды, по аналогии с тем, как летом 2021 года переименовал домашнюю арену футбольный клуб «Уфа».

ФК «Уфа» переименовал стадион «Нефтяник» в «BetBoom Арену», что стало существенным финансовым подспорьем для клуба. Предполагается, что ледовый дворец «Уфа-Арена может быть переименован в «Уралсиб-Арену». Во всяком случае эту информацию называет «реалистичной» также источник Mkset знакомый с ситуацией.

Отмечается, что продажа названия площадки может принести в бюджет клуба, который последние годы испытывает финансовые трудности, порядка 70-80 миллионов рублей.

Напомним, что по сей день не найден консенсус между властями Уфы и хоккейным клубом. Мэрия, которая является собственником ледовой арены, все еще ждет 20 миллионов долга от клуба за аренду площадки. Клуб и мэрия на данный момент судятся, а 29 сентября пройдет очередное заседание Арбитражного суда Башкирии.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ХК «Салават Юлаев», однако подтвердить или опровергнуть информацию там не смогли.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48