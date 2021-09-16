В мэрии назвали причины, по которым улицу Комсомольскую в Уфе снова не открыли

Отметим, что неблагоприятные погодные условия в виде осадков в сентябре внесли свои коррективы в план производства работ по укладке асфальтобетонного покрытия на этом участке. Кроме этого, проводить дорожные работы в ускоренном темпе не позволяет постоянный автомобильный трафик. Если даже участок перекрыт, водители умудряются проехать туда, где производятся дорожные работы. С момента начала работ дорожники трудятся в стеснённых условиях.сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.