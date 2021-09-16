В Башкирию пришли дожди и прохладная погода с ночными заморозками

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра сегодня местами по Башкирии пройдут кратковременные дожди. Западный умеренный ветер местами покажет характер порывами до сильного. Днем температура воздуха по республике будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха составит от 2 до 7 градусов.