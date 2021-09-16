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Суд отклонил обвинения в изнасиловании против Мэрилина Мэнсона

16 сентября 2021, 08:06
Фото: wikimedia.org
В США был отклонен иск об изнасиловании против музыканта Мэрилина Мэнсона со стороны его бывшей девушки.

Как сообщает iz.ru, такое решение судья принял ввиду истекшего срока давности возможного преступления.

Ранее экс-подружка Мэнсона обвинила его в том, что он изнасиловал ее 10 лет назад в собственном доме. Также она заявила, что музыкант угрожал убить ее и говорил, что останется безнаказанным.

На сексуальные домогательства Мэнсона также жаловались актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в «Игре престолов», модель Эван Рэйчел Вуд и еще четыре девушки.

Сам Мэнсон назвал обвинения в свой адрес «искажением реальности» и заявил, что все интимные отношения у него всегда происходили по согласию с партнерами.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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