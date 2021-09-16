Мэрия Уфы рассказала об унитазах в детсаду, где жаловались на запрет ходить в туалет

Mkset получил официальный ответ администрации Уфы на запрос о деликатной ситуации вокруг туалетной комнаты в детском саду № 91 в Черниковке. Коротко напомним ее – родители осветили свою проблему на странице Радия Хабирова в соцсети. По словам матерей, которые водят своих детей в данный детсад, воспитатели запрещали детям посещать туалет из-за неисправной сантехники, денег на ремонт которой тоже не находилось. По словам родителей об отсутствии денег на ремонт их оповещала и заведующая салом и даже районный отдел образования.