Лидер «Альянса врачей»* Васильева заявила о разрыве с ФБК**

«С этого дня прошу не ассоциировать меня и „Альянс врачей“* с ФБК**. Я, безусловно, не отступаюсь, и профсоюз продолжит свою работу», — заявила председатель организации. Она добавила, что они сами разберутся с уголовными делами и давлением на них.