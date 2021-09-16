Башкирия под угрозой заноса птичьего гриппа, вспышку зафиксировали в соседнем регионе

Mkset 13 сентября сообщал о том, что подобные случаи происходили в Челябинской области, а именно в Челябинске и Увельском районе Челябинской области. Именно там специалисты Россельхознадзора выявили новые очаги птичьего гриппа. Сообщалось и то, что специалисты рекомендуют заводчикам домашней птицы с особым вниманием относиться к каждому незапланированному летальному случаю среди птиц и для безопасности оставлять пернатых в загонах. Массовых случаев гибели птицы от птичьего гриппа во всей Челябинской области на 13 сентября было лишь два.