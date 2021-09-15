Пресс-служба Радия Хабирова прокомментировала видео о многомиллионном имуществе главы

В видео про Сидякина речь идет о недвижимости, якобы оформленной на гражданскую супругу политика Ксению Швыреву. По мнению авторов, девушка приобрела квартиру в Москве стоимостью около 215 миллионов рублей, а также дом в Подмосковье с ориентировочной стоимостью около 20 миллионов рублей. По версии Штаба, на предполагаемых родственников Сидякина оформлена московская недвижимость на общую сумму около 179 миллионов рублей. По мнению авторов видео, в общей сложности на близкий круг руководителя администрации главы записана недвижимость на сумму почти в 420 миллионов рублей.