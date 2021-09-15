Эксперт рассказал о влиянии “Северного потока-2” на стоимость газа в Европе

По мнению Юшкова, причиной роста цены на сырье стала “паника на бирже”. Он объяснил, что весь СПГ уходит в Азию, где наиболее высокие котировки. “Газпром” уменьшил в Европу и планирует поставлять ресурс по первой нитке трубопровода. Об этом сообщает infox.ru.