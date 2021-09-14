Все имущество обанкротившегося МУЭТ в Уфе было оценено в 3,37 миллиарда рублей

Напомним, что в 2019 году управляющий электротранспорта Уфы Данил Рыбалко подал суд на администрацию города и потребовал рассмотреть возможность целевого финансирования МУЭТа из городского бюджета на 2020 год. Однако предприятие все равно было признано банкротом в декабре 2020 года. Тогда по данным системы «СПАРК», МУЭТ являлся должником более 10 кредиторов. Кредиторская задолженность предприятия составила 345 миллионов рублей, а по данным на июль 2021 задолженность выросла уже до 397,5 миллиона рублей. В мае этого года предприятие для погашения долгов выставило на продажу старые трамваи троллейбусы в качестве черного лома. Между тем, деятельность предприятия по решению кредиторов продолжается.