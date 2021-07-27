Эксперт: «С понедельника электротранспорт в Уфе перешел на нелегальное положение»

По мнению Арефьева, Данил Рыбалко, с которым он подробно общался лично, не просто развил кипучую деятельность, он смог вернуть в МУЭТ все то, что было раздроблено до него, он бесконечно судился с администрацией, ФНС кто тем или иным способом подталкивал электротранспорт к краю обрыва. В конце концов он провел полный аудит деятельности предприятия за несколько лет и выяснил, что за время его деятельности город недоплатил МУЭТу существенно больше миллиарда рублей из того, что по закону был заплатить должен. В итоге его бурной деятельности в роли конкурсного управляющего вопрос спасения МУЭТа из лап кредиторов на сегодняшний день выражается в сумме существенно меньшей.