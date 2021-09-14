В Нижегородской области устранением зловония занимается местный завод

Этот препарат, предусмотренный для биохимической очистки сточных вод и устранения неприятных запахов, добавили в систему очистных сооружений Богородска 6 сентября. Закупленного объема хватит на три недели — именно в течение этого времени продлится эксперимент. Если результат будет положительным, на очистных сооружениях сделают стационарную установку по добавлению «Биуса».