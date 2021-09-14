Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости ОРВИ в Башкирии

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы обсудили не только эпидемиологическую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, но и положение дел с ОРВИ, гриппом и пневмонией, которые вместе с осенью вступают в свои права. Так Галина Пермина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии сообщила о росте заболеваемости ОРВИ, но сделала ремарку о том, что наблюдается он за счет заболеваемости именно детского населения.
По словам Перминой, по сравнению с показателями предыдущей недели, рост заболеваемости ОРВИ составил 27,5%, но цифру в основном сформировали случаи ОРВИ у детей. Доложила Галина Пермина и о незначительном росте количества пневмоний – 9%.
На оперативном совещании в мэрии замруководителя башкирского Роспотребнадзора сообщила и о начале прививочной кампании против гриппа и о том, как она началась. 1000140 доз вакцины для взрослого населения поступило в Уфу, а за 10 дней с начала кампании привиться от гриппа успели 118 тысяч человек. Сообщила Перминова и о планах на охват вакцинации от гриппа – запланировано привить 60% населения Уфы.
Обмнолвилась Галина Пермина и о ситуации с пандемией коронавируса, по данным на 14 сентября в республике зарегистрировано 60 994 случая заболевания. За последние сутки прирост составил 310 случаев. В Уфе – 18 429 случаев, 47 человек за прошедшие сутки.
Что касается вакцинации от коронавируса,1656508 доз. Это количество составляет 70% от плана. Полностью в Башкирии завершили вакцинацию более миллиона человек.