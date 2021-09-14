Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прошел ревакцинацию от COVID-19

По мнению Назарова вакцина показала свою эффективность. Также он рассказал о том, что с момента первой вакцинации прошел год и он решил следовать рекомендациям врачей о своевременной ревакцинации, а саму необходимость делать прививку назвал закономерностью, которой он следует.