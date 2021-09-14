Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прошел ревакцинацию от COVID-19

Стало известно о том, что сегодня, 14 сентября ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошел премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Информацию об этом разместила пресс-служба правительства Башкирии.
Известно, что первую прививку от новой коронавирусной инфекции премьер-министр региона сделал в числе первых добровольце практически сразу после того. как появилась прививка, год назад.
По мнению Назарова вакцина показала свою эффективность. Также он рассказал о том, что с момента первой вакцинации прошел год и он решил следовать рекомендациям врачей о своевременной ревакцинации, а саму необходимость делать прививку назвал закономерностью, которой он следует.
Жителям Башкирии премьер-министр порекомендовал последовать его примеру и вакцинироваться от коронавирусной инфекции, так как это «единственный способ без проблем пройти этот сложный период для всего мира».