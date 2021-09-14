mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прошел ревакцинацию от COVID-19

14 сентября 2021, 10:57
Фото: pravitelstvorb.ru
Назаров заявил, что действовал по рекомендации врачей с целью обезопасить себя и окружающих.

Стало известно о том, что сегодня, 14 сентября ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошел премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Информацию об этом разместила пресс-служба правительства Башкирии.

Известно, что первую прививку от новой коронавирусной инфекции премьер-министр региона сделал в числе первых добровольце практически сразу после того. как появилась прививка, год назад.

По мнению Назарова вакцина показала свою эффективность. Также он рассказал о том, что с момента первой вакцинации прошел год и он решил следовать рекомендациям врачей о своевременной ревакцинации, а саму необходимость делать прививку назвал закономерностью, которой он следует.

Жителям Башкирии премьер-министр порекомендовал последовать его примеру и вакцинироваться от коронавирусной инфекции, так как это «единственный способ без проблем пройти этот сложный период для всего мира».

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48