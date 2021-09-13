В Уфе в полном объеме завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту

также Хабиров рассказал и о ближайших планах работ на мосту. Так а следующей неделе должна быть закончена автоматическая сварка и объединены узлы конструкции. Нынешние работы глава Башкирии назвал сложным и ответственным техническим процессом. Чиновники сообщали, что ближайшая перспектива работ на мосту – работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устройству подходов к мостовому переходу, монтажу наружного освещения и видеонаблюдения.