В Уфе в полном объеме завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту

Радий Хабиров на своей странице в социальной сети отчитался о ходе строительства Бельского моста и сообщил о завершении монтажа пролетного строения.
И теперь уже можно смело говорить, что работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую. Его общая длина - 688 метров, будет три полосы движения.Радий Хабиров
Напомним, мэрия Уфы уже сообщала точные сроки окончания работ, новый мост должен быть открыт к 20 октября 2021 года. Мост станет одним из подарков жителям ко Дню республики.
также Хабиров рассказал и о ближайших планах работ на мосту. Так а следующей неделе должна быть закончена автоматическая сварка и объединены узлы конструкции. Нынешние работы глава Башкирии назвал сложным и ответственным техническим процессом. Чиновники сообщали, что ближайшая перспектива работ на мосту – работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устройству подходов к мостовому переходу, монтажу наружного освещения и видеонаблюдения.
Радий Хабиров в своем посте анонсировал реконструкцию старого моста, который построили еще в 1956 году. Начнется она после того, как будет сдан мост.