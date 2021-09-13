В США после взрыва газа частично обрушился жилой комплекс

В результате взрыва один человек был госпитализирован – как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на CNN, он получил легкие травмы. Заместитель главы местной пожарной охраны Мелвин Картер рассказал, что в 90% квартир, расположенных по периметру жилого комплекса, провели обыск с целью найти пострадавших, не имеющих возможности выбраться. В настоящее время спасатели проводят укрепление нестабильных элементов строений для продолжения поисков в безопасном режиме.