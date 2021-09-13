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В США после взрыва газа частично обрушился жилой комплекс

13 сентября 2021, 14:21
Фото: pixabay.com
В Атланте (штат Джорджия) в одном из жилых комплексов произошел взрыв – без вести пропали два человека, один получил ранения. Хлопок имел такую мощность, что пострадали расположенные рядом здания. Полиция, прибывшая на место происшествия, зафиксировала сильный запах газа.

В результате взрыва один человек был госпитализирован – как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на CNN, он получил легкие травмы. Заместитель главы местной пожарной охраны Мелвин Картер рассказал, что в 90% квартир, расположенных по периметру жилого комплекса, провели обыск с целью найти пострадавших, не имеющих возможности выбраться. В настоящее время спасатели проводят укрепление нестабильных элементов строений для продолжения поисков в безопасном режиме.

Как отмечал Картер, причину взрыва официальные лица пока не называют. Однако жители комплекса жаловались на запах газа за час до инцидента. Удар взрыва и характерный звук слышали и те, кто находился за пределами комплекса.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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