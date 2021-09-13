В Европе стоимость тысячи кубометров газа превысила $750

Как пишут авторы канала, механизм цен фьючерсов (их также называют спотовыми поставками) был создан в европейских странах в рамках «зеленого курса» для борьбы с «Газпромом». Чиновники полагали, что раз предложение газа высоко, то спотовые цены ниже, чем цены долгосрочных контрактов «Газпрома». А это значит, что нужно заставить экспортеров газа Европейского содружества (ЕС) или сразу продавать его через спотовые сделки, или ориентировать свои цены к биржевым спотовым индексам. Тогда, мол, жители Европы получат возможность покупать газ дешевле, а «Газпрому» достанется меньше прибыли. Но долгосрочные контракты, как правило, защищают не только поставщика газа от падения цен, но и покупателей от взлета последних. Так что сейчас, когда биржевые цены лезут все выше и выше, европейцам приходится несладко.