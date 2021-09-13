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В Башкирии отопительный сезон в больницах, школах и детсадах начнется 16 сентября

13 сентября 2021, 07:30
Фото: 1mediainvest
В Правительстве Башкирии отчитались о готовности региона к отопительному сезону.

Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве региона рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону в регионе. По его словам все муниципалитеты (63 муниципалитета) проинформировали МинЖКХ о заполнении систем отопления водой, 5 муниципалитетов подготовили паспорта готовности к зиме (Белебеевский, Белокатайский, Давлекановский, Кранокамский и Мелеузовский районы).

Известно и то, как скоро дадут тепло в детских учреждениях и больницах Башкирии – в четверг, 16 сентября. Если погода не изменится, планируется к 20-22 сентября начать и подключения многоквартирных домов, однако никаких точных дат пока не озвучено.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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