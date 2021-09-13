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В Башкирии мужчину-детского психолога подозревают в совращении малолетней

13 сентября 2021, 06:54
Фото: 1mediainvest
Информацию размещенную в социальных сетях подтвердили в Следственном комитете Башкирии.

Информация о том. что детский психолог одного из подростковых клубов города Мелеуз приставал к несовершеннолетней стала распространяться в социальных сетях.

Сообщается о том, что якобы в августе он совершил развратные действия по отношению к школьнице, когда пришел к своей знакомой, но дома её не застал. Зато застал её несовершеннолетнюю дочь, к которой и стал приставать.

Девочка сразу рассказала о произошедшем своим родителям и её мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили о том, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту развратных действий. Назначен комплекс экспертиз, также сообщается о том, что опрашиваются свидетели и возможные очевидцы произошедшего. Подозреваемому в данный момент уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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