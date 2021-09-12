В массовом ДТП в Уфе погиб молодой байкер

По данным пресс-службы управления ГИБДД, погибший молодой парень, управлявший мотоциклом «Honda», выехал с улицы Шафиева на проспект Октября по направлению в северную часть Уфы. В этот момент неожиданно произошло его столкновение с автомобилем «Chevrolet Lacetti», который двигался в попутном направлении. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он врезался еще в две легковых иномарки.