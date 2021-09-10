Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха республиканскому парламенту

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в настоящее время ведется сбор и анализ информации, и в скором времени рабочая группа проведет первое совещание. Парламентарий также заявил, что депутаты ждут от населения не только жалобы на загазованность воздуха, но и конструктивные предложения.