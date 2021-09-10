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Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха республиканскому парламенту

10 сентября 2021, 16:21
Фото: pxhere.com
Депутаты башкирского парламента начали принимать жалобы граждан на на качество воздуха. На сайте органа власти появился специальный раздел для отправки сообщений по этой проблеме в режиме онлайн.

Отмечается, что самое большое количество жалоб на качество воздуха поступает из Уфы, Стерлитамака, Салавата и Сибая. Обращения, направленные через форму, будут направляться рабочей группе по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на Госсобрание-Курултай республики.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в настоящее время ведется сбор и анализ информации, и в скором времени рабочая группа проведет первое совещание. Парламентарий также заявил, что депутаты ждут от населения не только жалобы на загазованность воздуха, но и конструктивные предложения.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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