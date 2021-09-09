В Уфе до 14 сентября закроют дорогу на Набережной из-за строительства моста-вставки

Напомним, в Уфе ведется строительство нового моста через реку Белую, который планируют завершить уже в октябре 2021 года. Об этом в начале августа сообщал начальник отдела капстроительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Евгений Кулешов. Тогда же сообщалось, что работы ведутся в срок.