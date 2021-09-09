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В Уфе до 14 сентября закроют дорогу на Набережной из-за строительства моста-вставки

9 сентября 2021, 07:56
Фото: 1mediainvest
Администрация Уфы предупредила уфимцев о временных неудобствах.

В Уфе перекрыта дорога на Набережной реки Белой, а именно участок от ресторана и оздоровительного центра «Юность» до съезда на улицу Сочинскую.

Закрыта дорога будет до 14 сентября по причине начала строительства моста-вставки, который будет расположен в створе улицы Воровского. В пресс-службе Уфы сообщили, что движение по улице снова откроют уже 14 сентября.

Напомним, в Уфе ведется строительство нового моста через реку Белую, который планируют завершить уже в октябре 2021 года. Об этом в начале августа сообщал начальник отдела капстроительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Евгений Кулешов. Тогда же сообщалось, что работы ведутся в срок.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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