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Глава Башкирии пояснил проведение масштабных массовых мероприятий в разгар пандемии

9 сентября 2021, 09:12
Фото: Mkset.ru
Радий Хабиров признался, что его сильно критиковали за принятые решения проводить их.

В ходе Прямой Линии с главой Башкирии Радием Хабировым, которая прошла вчера, 8 сентября ответил на вопрос блогера Полины Вишневской, который в той или иной мере звучал в инфопространстве региона все лето – почему в период пандемии COVID-19 в Башкирии провели Фольклориаду, спортивные чемпионаты и чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia.

Отвечая на этот вопрос Радий Хабиров в первую очередь отметил, что каждое из прошедших мероприятий имело большое значение для региона и признался в том, что за эти решения его действительно сильно критиковали, но в противовес этому заявил, что с начала пандемии Башкирия научилась жить в нормах ограничений, а каждый случай заражения новой инфекцией фиксировался и распространение инфекции дальше не допускалось. Хабиров еще раз уточнил, что соблюдались все необходимые меры предосторожности.

Каждый раз мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Мы исходили из того, что пользы больше. Текущая ситуация была не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили. Каждое мероприятие — оно вырванное, каждое несет пользу.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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