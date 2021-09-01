«Видел следы поджога»: волонтеры рассказали о тушении пожаров в Башкирии

А 30-летний Илсур Нигматуллин сказал, что техники не хватало, да и не везде она могла пробраться в условиях, где и человеку-то сложно пройти. «В какой-то момент казалось, что все бесполезно, но мы не сдавались. Если бы не мы, не волонтеры, наверное, все бы и сгорело», — резюмировал он.