Талибы заявили о взятии Афганистана под полной контроль

За последние несколько дней «Талибан» взял 16 провинций страны. В четверг, 12 августа, были захвачены два крупных города — Кандагар и Герат. На Кабул группировка начала наступать утром 15 августа. Причём командование движения сразу приказало участникам по возможности не применять насилие и выпускать всех желающих уехать из города. За несколько часов они смогли установить контроль над Кабульским университетом на западе города, а также установили свои флаги над одним из районов. В настоящий момент талибы перекрыли все возможные пути выезда из Афганистана, за исключением аэропорта столицы, который контролируют иностранные военные силы, в первую очередь Турции.