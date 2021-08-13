В России набирает популярность массовый любительский спорт

Особое место занимает хоккей. Победы хоккеистов на слуху. А с появлением Ночной хоккейной лиги (НХЛ) существенно увеличилось число команд спортсменов-любителей. В играх лиги могут участвовать как молодые люди от 18 лет, так и представители старшего поколения. Эксперты отмечают, что такая свободная возрастная политика как раз и позволяет прививать населению любовь к спорту, а как следствие — сделать нацию более здоровой. Изначально Ночная хоккейная лига была рассчитана на людей возрастной категории 40+. И для многих людей старшего возраста членство в этой лиге стало настоящей отдушиной, помогло реализовать мечту о большом спорте. На сегодняшний день команды лиги в сумме насчитывают 19 тысяч человек в 70 российских регионах и это уникальная ситуация.