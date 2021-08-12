mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии ликвидирован один из крупных лесных пожаров в Хайбуллинском районе

12 августа 2021, 07:39
Фото: скриншот видео
Вследствие этого площадь лесных пожаров в Башкирии сократилась почти на 1,3 тысячи гектаров. Всего ликвидированы пожары на площади 2 тысячи гектаров.

За прошедшие сутки, по данным на 6 часов утра 12 августа, площадь лесных пожаров в южных районах Башкирии уменьшилась на 2 тысячи гектаров. В их числе ликвидирован и один из крупнейших очагов горения в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тысяч гектар, сообщается в оперативной сводке МЧС по Башкирии.

Помимо крупного пожара в Хайбуллинском районе были ликвидированы и пожары в Бурзянском районе (10 гектаров и 83 гектара), в Зилаирском районе – 438,4 гектара, в Зианчуринском районе – 60 и 87 гектаров. в Белорецком районе – 0,65 гектара, в Баймакском районе – 4,5 гектара, в Зилаирском районе – 6,4 гектара и в Дуванском районе – 8,6 гектаров.

В башкирском Зауралье продолжают действовать 17 очагов природных пожаров на общей площади 2 198 гектаров. В Хайбуллинском районе огонь бушует в одном очаге, в Бурзянском районе действуют 13 очагов, также по одному очагу продолжают действовать в Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах. 14 очагов в Зауралье локализованы на общей площади 1 636 гектаров.

Сообщается, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали пожар, обнаруженный 5 августа одном из лесничеств Хайбуллинского района. Его площадь превышала 1,3 тысячу гектаров. Также известно о полной ликвидации пожара в Зилаирском районе на площади 438 гектаров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48