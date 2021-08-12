В Башкирии ликвидирован один из крупных лесных пожаров в Хайбуллинском районе

За прошедшие сутки, по данным на 6 часов утра 12 августа, площадь лесных пожаров в южных районах Башкирии уменьшилась на 2 тысячи гектаров. В их числе ликвидирован и один из крупнейших очагов горения в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тысяч гектар, сообщается в оперативной сводке МЧС по Башкирии.