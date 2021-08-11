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Мэрия Уфы назвала точную дату открытия строящегося моста через реку Белую

11 августа 2021, 06:20
Фото: bashkortostan.ru
Все работы сегодня ведутся согласно запланированным срокам.

Сегодня, 11 августа на оперативном совещании в мэрии Уфы чиновники раскрыли дату открытия нового моста через реку Белую. Так, третий мост на въезде в город будет открыт 20 октября 2021 года. Об этом сообщил Евгений Кулешов, начальник отдела капитального строительства УСРДИС администрации городского округа (Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений)

По данным на сегодня, 11 августа, работы осуществляются в срок, выполняют их 246 человек, которые работают в две смены. Длина моста составляет 688 метров, одно из предназначений нового моста – разгрузка Южного выезда Уфы.

Евгений Кулешов также подробно рассказал о том, какие этапы работы ведутся в данный момент.

– Работы ведутся в районе седьмой опоры на правом берегу. Там находится кран грузоподъемностью 260 тонн. Ведутся и работы по гидроизоляции проезжей части моста и устройство шумозащитных экранов. В ближайшей перспективе работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устройству подходов к мостовому переходу, монтажу наружного освещения и видеонаблюдения,– сообщил начальник отдела капстроительства УСРДИС.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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