Мэрия Уфы назвала точную дату открытия строящегося моста через реку Белую

Сегодня, 11 августа на оперативном совещании в мэрии Уфы чиновники раскрыли дату открытия нового моста через реку Белую. Так, третий мост на въезде в город будет открыт 20 октября 2021 года. Об этом сообщил Евгений Кулешов, начальник отдела капитального строительства УСРДИС администрации городского округа (Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений)