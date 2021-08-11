Когда проходить и сколько стоит? Жителям Башкирии рассказали о ревакцинации от ковид

Главный вопрос, который возникает у людей, это как часто нужно проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Накануне Минздрав России выпустил новые временные рекомендации по вакцинации. В документе говорится, что пока не сформируется коллективный иммунитет, то есть пока не вакцинируются более 60% взрослого населения, процедуру необходимо повторять каждые полгода. Это называется «экстренная ревакцинация».