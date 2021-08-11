17000 доз вакцины «Спутник Лайт». В Минздраве Башкирии рассказали, кому они и зачем

На профильном брифинге по коронавирусу в Минздраве Башкирии Максим Забелин пояснил, кому подходит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» и для чего она предназначена.

О поставке крупной партии из 17 000 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» стало известно еще в понедельник, 9 августа, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам в понедельник партии оставалось лишь пройти систему маркировки «Честный знак», вчера же, 10 августа вакцину готовили к отгрузке со склада «Башфармации». Там вакцина хранилась в специализированной морозильной камере, при температуре от –20 до –18° и оотуда она будет распределена по районам Башкирии. «Спутник Лайт» это однокомпонентная вакцина, которую создал российский институт имени Гамалеи, но несмотря на привлекательность для населения именно однокомпонентной вакцины, подходит она не всем. Минздрав рекомендует однокомпонентную вакцину именно для ревакцинации. Также подойдет вакцина и для вакцинации граждан, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Максим Забелин на профильном брифинге отдельно подчеркнул, что применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» не разрешено для людей старше 60 лет, но напомнил, что для вакцинации этой категории граждан подходит самая распространенная сегодня вакцина «Спутник V». Министра здравоохранения Башкирии также напомнил, что противопоказания у «Спутник Лайт» не отличаются от противопоказаний «Спутник V». К ним относятся гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и период острых инфекционных либо обострение неинфекционных заболеваний.

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