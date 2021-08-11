17000 доз вакцины «Спутник Лайт». В Минздраве Башкирии рассказали, кому они и зачем

По его словам в понедельник партии оставалось лишь пройти систему маркировки «Честный знак», вчера же, 10 августа вакцину готовили к отгрузке со склада «Башфармации». Там вакцина хранилась в специализированной морозильной камере, при температуре от –20 до –18° и оотуда она будет распределена по районам Башкирии.