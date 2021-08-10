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В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти ребенка от отравления грибам

10 августа 2021, 09:13
Фото: 1mediainvest
В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти ребенка из-за отравления грибами

Еще в июне 2021 года семилетний ребенок погиб в результате отравления грибами в Мелеузовском районе Башкирии. Обстоятельства произошедшего установят следователи. Уже организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также причин и условий, которые способствовали происшествию.

В данный момент проводится проверка по признакам преступления, которое предусматривает 109 статья Уголовного Кодекса Российской Федерации – причинение смерти по неосторожности.

На данный момент известно следующее: в июне этого года ребенок в тайне от родителей съел несколько грибов, которые росли во дворе частного дома, где лн проживал. Мальчик ощутил недомогание, в связи с чем и был госпитализирован в местную больницу. Однако помочь ему не смогли ни в местном учреждении здравоохранения, ни в столице Башкирии, ни даже в Москве. Несмотря на старания медиков ребенок скончался.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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