Дегтярев: Для снижения цен на жилье в Хабаровске нужно увеличить темпы строительства

Дегтярев побывал в микрорайоне Ореховая Сопка. В нем ООО «СЗ Перспектива» возводит жилой комплекс на 462 тысячи квадратных метров. В инфраструктуре проекта также есть школа, рассчитанная на более 1,8 тысячи учащихся, четыре детсада, которые смогут вместить тысячу детей, 12 многоуровневых парковок и поликлиника. Первые шесть домов сдадут уже в 2022-2023 годах. Еще один ЖК на 376 тысяч квадратных метров строит ООО «Специализированный застройщик-УИП». На его территории возведут детсад, поликлинику и ТЦ. Строительство первых домов завершат к 2023 году, пишет Prokhab.ru.