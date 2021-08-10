Аппараты ИВЛ для строящегося в Уфе кардиоцентра закупят на 217 миллионов рублей

54 аппарата искусственной вентиляции легких победитель аукциона должен будет установить в строящемся кардиоцентре. Не только установить, но и обучить персонал медицинского учреждения работе с высокотехнологичным оборудованием. Произойти это должно в период с 17 января до 31 мая 2022 года.
Начальная максимальная цена контракта заявлена в размере 217 миллионов рублей. Выделит средства на закупку аппаратов ИВЛ бюджет Башкирии.
Сам кардиоцентр строится в столице Башкирии с июля 2019 года. Шестиэтажный комплекс стоимостью, 6,5 миллиарда рублей будет включать в себя приемное и хирургическое отделение, отделение дневного стационара, два операционных блока. Строительство кардиоцентра обещают завершить к концу 2021 года, а именно к ноябрю месяцу.