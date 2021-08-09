В Башкирии назвали предположительное имя мужчины, который умышленно поджигал лес

Кстати, предположения о том, что причиной лесных пожаров могут быть поджоги, уже несколько дней высказывали в соцсетях волонтеры, участвующие в тушении огня. Свои подозрения они объяснили тем, что воспламенение возникало в разных частях леса без видимых для этого причин.