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В Башкирии назвали предположительное имя мужчины, который умышленно поджигал лес

9 августа 2021, 09:29
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Главном управлении МЧС РФ по Башкирии заявили, что поджигатель совершил пять поджогов в разных местах.

Пока регион сражается с лесными пожарами усилиями специалистов и волонтеров, некоторые граждане поступают иначе и пытаются усугубить ситуацию. На сайте МЧС появилась информация о задержании гражданина, который и поджег лес в пяти разных местах. На данный момент в пресс-службе МВД подтвердить этого Mkset пока не смогли.

В видео-отчете об обстановке с лесными пожарами сообщили, что один из предполагаемых поджигателей все-таки был задержан полицией. По предварительным данным он совершил поджоги сразу в пяти очагах.

В МЧС сообщают, что в данный момент проводятся необходимые следственные действия. Предположительно будет рассматриваться и вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем телеграм-канал «Футляр для курая» опубликовал предполагаемое имя задержанного поджигателя.

— Предположительно это житель Хайбуллинского района Республики Башкортостан Сурин Рафис. По нашей информации, он даёт признательные показания по поджогу леса в пяти разных местах. Подробности уточняются, — говорится в сообщении.

Фото: Mash Batash

Кстати, предположения о том, что причиной лесных пожаров могут быть поджоги, уже несколько дней высказывали в соцсетях волонтеры, участвующие в тушении огня. Свои подозрения они объяснили тем, что воспламенение возникало в разных частях леса без видимых для этого причин.

МВД по РБ предоставило свой комментарий чуть позже:

— В полицию Хайбуллинского района доставлен 37-летний местный житель. Мужчина подозревается в поджоге травы в поле. Материалы по данному факту будут направлены в Управление МЧС РФ по РБ. Сам мужчина задержан полицией в административном порядке за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, — уточняется в новости от МВД.

По данным оперативной сводки МЧС, в Башкирии сегодня зафиксировано 26 очагов природных пожаров на общей площади 1919,7 гектаров. Половина из них, 13 очагов, локализованы на общей площади 1529,89 гектаров.

На сайте МЧС сообщаются последние данные о том, что в 38% случаев причиной лесного пожара становится неосторожное обращение с огнем, а 5% возгораний вызывается умышленно. Так в тех районах Башкирии, где обстановка с пожарами самая напряженная. в Хайбуллинском и Бурзянском, следователи установили, что некоторые пожары были вызваны намерено.

Mkset продолжает следить за ситуацией.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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