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В Башкирии двухлетний малыш утонул в пруду без присмотра взрослых

9 августа 2021, 04:06
Фото: 1mediainvest
Дети в возрасте 2 и 3 года оказались у воды одни.

Трагедия произошла в Чекмагушевском районе, недалеко от села Тайняшево, на пруду Базы. Ребенок гулял вместе со своим старшим трехлетним братом. двухлетний ребенок оказался в пруду, но помочь ему никто не мог, свидетелем этого был лишь его малолетний брат, сообщают в МЧС Башкирии.

Пруд был не оборудованным для купания, в нем были установлены аншлаги о запрете купания. Но дети находились у воды без присмотра родителей, в результате чего и погиб мальчик.

По факту гибели ребенка проводятся оперативно-следственные мероприятия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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