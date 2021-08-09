Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов

К большому празднику в Уфе могут появиться несколько важнейших объектов, об это Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании. В ближайшем будущем главе региона предстоит общаться с министерством финансов и министерством строительства Российской Федерации. Хабиров сообщил, что беседовал с Путиным о предстоящем юбилее города, и глава государства придал мероприятию статус федерального значения.