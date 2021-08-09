Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов

К большому празднику в Уфе могут появиться несколько важнейших объектов, об это Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании. В ближайшем будущем главе региона предстоит общаться с министерством финансов и министерством строительства Российской Федерации. Хабиров сообщил, что беседовал с Путиным о предстоящем юбилее города, и глава государства придал мероприятию статус федерального значения.
Глава Башкирии попросил Путина о поддержке сразу в некоторых направлениях.
Первое – Евразийский научно-образовательный центр. Башкирия вошла туда с подачи Путина. Хабиров рассказал о том, что статус НОЦ Башкирия имеет меньше года, но уже получила на развитие науки и образования уже получила 850 миллионов рублей.
Поговорил с Путиным Хабиров и о финансировании строительства студенческого кампуса, на которое уже сейчас рассматривают заявки. Состоялся и разговор и о приоритете участия региона в программе «Приоритет 2030».
Еще одной темой обсуждения стало строительство карбонового полигона, которое подразумевает под собой колоссальное количество подготовительных работ, которыми вплотную занимается премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.