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Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов

9 августа 2021, 08:43
Фото: glavarb.ru
Путин придал юбилею города статус федерального значения.

К большому празднику в Уфе могут появиться несколько важнейших объектов, об это Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании. В ближайшем будущем главе региона предстоит общаться с министерством финансов и министерством строительства Российской Федерации. Хабиров сообщил, что беседовал с Путиным о предстоящем юбилее города, и глава государства придал мероприятию статус федерального значения.

Глава Башкирии попросил Путина о поддержке сразу в некоторых направлениях.

Первое – Евразийский научно-образовательный центр. Башкирия вошла туда с подачи Путина. Хабиров рассказал о том, что статус НОЦ Башкирия имеет меньше года, но уже получила на развитие науки и образования уже получила 850 миллионов рублей.

Поговорил с Путиным Хабиров и о финансировании строительства студенческого кампуса, на которое уже сейчас рассматривают заявки. Состоялся и разговор и о приоритете участия региона в программе «Приоритет 2030».

Еще одной темой обсуждения стало строительство карбонового полигона, которое подразумевает под собой колоссальное количество подготовительных работ, которыми вплотную занимается премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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