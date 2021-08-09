Акции Сбербанка достигли исторического максимума

К 11:46 по московскому времени цена обыкновенных акций российского банка, самого крупного в РФ, поднялась на 1,8%, до 325,77 руб. за штуку Это цифра превышает исторический максимум, зафиксированный 10 мая текущего года, когда одна акция стоила 320,19 руб., сообщает издание «Ведомости».