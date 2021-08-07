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В Госдуме прокомментировали идею о выплате пособия за прохождение диспансеризации

7 августа 2021, 09:39
Фото: pixabay.com
Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов дал свой комментарий относительно предложенной инициативы о выплате пособия за прохождение диспансеризации.

Предполагается, что такое материальное поощрение будет выплачено раз в три года, в размере 10 тысяч рублей. Пособие планируют выплачивать за своевременное прохождение бесплатного полного планового профилактического медосмотра.

Как сообщает RT, Нилов упоминает о том, что разные возрастные категории населения сейчас имеют возможность проходить медицинский осмотр в профилактических целях за счет работодателя. Такая действующая сейчас практика уже создает у граждан стимул следить за состоянием своего здоровья, ведь диспансеризация служит не для того, чтобы лечить последствия болезни, а, чтобы предупредить ее.

Депутат считает, что предложение о пособии, выдающемся при прохождении диспансеризации, неоднозначное. Нилов указывает на то, что при желании человека пройти комплекс плановых обследований ему ничего не будет помехой, а если гражданин не хочет обращаться в медучреждение в целях заботы о своем здоровье, выплата пособия не принесет нужного эффекта.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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