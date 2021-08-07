В Госдуме прокомментировали идею о выплате пособия за прохождение диспансеризации

Как сообщает RT, Нилов упоминает о том, что разные возрастные категории населения сейчас имеют возможность проходить медицинский осмотр в профилактических целях за счет работодателя. Такая действующая сейчас практика уже создает у граждан стимул следить за состоянием своего здоровья, ведь диспансеризация служит не для того, чтобы лечить последствия болезни, а, чтобы предупредить ее.