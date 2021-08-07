Радий Хабиров рассказал Владимиру Путину о слиянии УГАТУ и БашГУ

Во время встречи с Владимиром Путиным в Абзелиловском районе глава Башкирии рассказал президенту о создании большого университета. Речь идет об объединении Уфимского государственного авиационного университета и Башкирского государственного университета.
- Доложил о наших действиях, о том, что именно с поддержки президента началась история по евразийскому общеобразовательному центру, по созданию большого университета и по кампусам, - рассказал Хабиров. - <...> полагаю, что здесь мы тоже можем заручиться поддержкой нашего президента.
В апреле 2021 году ученые советы вузов проголосовали за их объединение. Этому предшествовали многомесячные дискуссии и ряд протестов сотрудников и студентов учебных заведений. Такие детали объединение как диплом, который получат выпускники или какие будут факультеты нового вузы вызывали вопросы и непонимание у общественности. Не было понятно и как можно объединить классический университет с техническим.
Научно-образовательный центр (НОЦ) — это консорциум, который с помощью государства объединит в себе образовательные организации, научные институты и бизнес. Он включает в себя в том числе и объединенный кампус вузов.