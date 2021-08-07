Радий Хабиров рассказал Владимиру Путину о слиянии УГАТУ и БашГУ

В апреле 2021 году ученые советы вузов проголосовали за их объединение. Этому предшествовали многомесячные дискуссии и ряд протестов сотрудников и студентов учебных заведений. Такие детали объединение как диплом, который получат выпускники или какие будут факультеты нового вузы вызывали вопросы и непонимание у общественности. Не было понятно и как можно объединить классический университет с техническим.