mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФК «Уфа» сыграл с московским ФК «Локомотив» вничью и теперь занимает 12 строчку в РПЛ

7 августа 2021, 05:39
Фото: соцсети ФК Уфа
«Локомотив» сравнял счет ближе к концу матча, на 73 минуте.

Вчера в Уфе на бывшем стадионе «Нефтяник», после ребрендинга ставшим «BetBoom Ареной» прошел матч третьего тура Тинькофф Российской Премьер Лиги. С ФК сражался московский «Локомотивом». Закончился матч со счетом 1:1.

Футболист ФК «Уфа» Олег Иванов забил с пенальти. Но «Локомотив» все же сравнял счёт. Постарался Василий Лисакович, он и забил гол уфимцам на 73-й минуте игры.

На данный момент за плечами у ФК «Уфа» 3 матча одно очко. Теперь команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы. Всего в Российской Премьер-Лиге 16 команд. Ближайшая игра уфимцев состоится в Нижнем Новгороде 14 августа, с хозяевами площадки ФК «Нижний Новгород».

#Новости#Ирина Деревянчук#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48