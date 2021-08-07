ФК «Уфа» сыграл с московским ФК «Локомотив» вничью и теперь занимает 12 строчку в РПЛ

На данный момент за плечами у ФК «Уфа» 3 матча одно очко. Теперь команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы. Всего в Российской Премьер-Лиге 16 команд. Ближайшая игра уфимцев состоится в Нижнем Новгороде 14 августа, с хозяевами площадки ФК «Нижний Новгород».