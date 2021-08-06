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Глава Следкома России будет следить за расследованием по факту избиения детей в Уфе

6 августа 2021, 04:38
Фото: скриншот видео
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклады по фактам происшествий с детьми по всей России и Уфа вошла в их число.

Молниеносное развитие получила история из уфимского Затона. На камеры видеонаблюдения, установленную в подъезде, попали, с позволения сказать, воспитательные моменты нетрезвого мужчины. Он таскал за волосы 9-летнюю девочку (как выяснилось свою падчерицу) и нанес ей удар ногой по спине, трехлетнему сыну дебошира досталось меньше, он был на руках у мамы и успевал уворачиваться от агрессивного мужчины.

Неравнодушные соседи, которые не в первый раз видят подобные события в семье распространили запись в социальных сетях и на неё в тот же день,4 августа, обратил внимание Следком Башкирии. Вчера, 5 августа стало известно, что на мужчину завели уголовное дело по 155 статье УК, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Женщина с детьми временно разместились в республиканском центре «Семья», где семье окажут в том числе и психологическую поддержку.

Судя по тому, что делом заинтересовался глава Следкома РФ, точка невозврата в ситуации пройдена, и нивелировать её не получится даже при желании. – Руководителю территориального следственного органа (по Башкирии – прим.ред.) дано указание доложить об обстоятельствах происшествия главе СК России, – сообщается на сайте ведомства, – по поручению Александра Бастрыкина руководители ряда следственных управлений России представят доклады о ходе расследования уголовных дел и проведении проверок, организованных по фактам происшествий с детьми в разных регионах России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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