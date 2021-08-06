Глава Следкома России будет следить за расследованием по факту избиения детей в Уфе

Неравнодушные соседи, которые не в первый раз видят подобные события в семье распространили запись в социальных сетях и на неё в тот же день,4 августа, обратил внимание Следком Башкирии. Вчера, 5 августа стало известно, что на мужчину завели уголовное дело по 155 статье УК, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Женщина с детьми временно разместились в республиканском центре «Семья», где семье окажут в том числе и психологическую поддержку.