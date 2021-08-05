Второй день подряд погода в Уфе бьет рекорд по жаре

Так, аэрологическая станция Уфа-Дема, расположенная на улице Минской в Дёмском районе, зафиксировала новый рекорд по жаре. Столбик термометра достиг отметки +37,8 градуса. В прошлые года температура воздуха в этот день максимально повышалась до +35,5 градуса. Такой рекорд был побит в 2016 году.