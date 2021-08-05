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Второй день подряд погода в Уфе бьет рекорд по жаре

5 августа 2021, 10:04
Фото: 1MediaInvest
Температура воздуха в столице поднялась до +38 градусов.

Уже несколько дней жители республики страдают от аномально жаркой погоды. Вчера, 4 августа, в Уфе снова был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Башгидрометцентр.

Так, аэрологическая станция Уфа-Дема, расположенная на улице Минской в Дёмском районе, зафиксировала новый рекорд по жаре. Столбик термометра достиг отметки +37,8 градуса. В прошлые года температура воздуха в этот день максимально повышалась до +35,5 градуса. Такой рекорд был побит в 2016 году.

Максимальную температуру воздуха зафиксировали также метеостанция Уфа-Аэропорт, где термометр показал +37,8 градуса, и метеорологический пост Уфа-ГМЦ, который зарегистрировал повышение температуры до +38,1 градуса. Самые высокие показатели по жаре в республике заметили на метеостанции Стерлитамак — +39,1 градуса.

3 августа также был побит температурный рекорд. В этот день температура воздуха поднялась до +36,3 градуса, что является абсолютным максимумом с 2000 года.

Отметим, из-за сильной жары за сутки в Башкирии возникло семь новых очагов лесных пожаров. Общая площадь пожаров составила более 30 гектар. Самый крупный пожар бушует на территории Зилаирского лесничества – 13 гектар.

Однако к концу недели синоптики прогнозируют спад аномальной жары. В субботу, 7 августа, ожидается прохладный ветер, а температура воздуха поднимется не выше 28 градусов.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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