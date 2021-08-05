Из-за сильной жары в Башкирии возникло 7 новых очагов лесных пожаров за сутки

Министерство лесного хозяйства Башкирии опубликовало информацию о ситуации с лесными пожарами на территории республики. Так, с 15 апреля 2021 года до сегодняшнего дня было зарегистрировано 248 лесных пожаров. Площадь, которую прошли лесные пожары составила 2853,8 гектара.
По данным Минлесхоза 122 пожара произошло из-за гроз, преломления солнечных лучей и других природных факторов. 85 пожаров начались из-за неосторожного обращения человека с огнем, 39 пожаров перешли на леса с земель иных территорий, при этом всего 2 пожала начались с техногенного объекта.
За последние сутки, а погодные условия в это время были весьма и весьма неблагоприятными, в регионе возникло 7 новых очагов, возгорания по данным министерства лесного хозяйства были зарегистрированы на площади 30,06 гектар.
Огонь бушевал и в Кананикольском лесничестве, сейчас там локализовано 2 пожара на площади 0,7 и 0,35 га.
В Зианчуринском лесничестве действует пожар площадью 12 га..Действует пожар и на территории Зилаирского лесничества – 13 га. 3 гектара горят на территории Хайбуллинского лесничества и 1 гектар Хайбуллинского лесничества. На землях особо охраняемых природных территорий зарегистрирован один пожар площадью 1,3 га.на территории Башкирского государственного природного заповедника.
Небольшой пожар площадью 0,01 гектара ликвидирован на территории Зилаирского лесничества.