Владимир Путин посетит Башкирию и встретится с Радием Хабировым

Владимир Путин все таки посетит Башкирию. Завтра, 6 августа, президент приедет в Абзелиловский район, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер», сообщает пресс-служба президента России.
Также Путин проведёт рабочее совещание с главой республики Радием Хабировым.
Подозрения у СМИ и жителей республики о приезде президента возникли с тех пор, как Радий Хабиров перестал появляться в здании правительства региона.
Так, поздравления рапиристке Аделине Загидуллиной с олимпийским золотом глава региона озвучил по телефону и самые дотошные зрители заметили на фоне главы гору, которая напомнила зрителям вид открывающийся из санатория Якты-куль, что располагается близ озера Банное. Смельчаки даже стали предполагать, что глава региона именно в Якты-куль проводит самоизоляцию перед грядущей встречей в главой государства.
Укрепило данные домыслы и проведение регулярной оперативки правительства в онлайн формате, причем в ходе оперативки Хабирову поступил звонок из-за которого он прервал ход совещания с коллегами. После этого звонка СМИ Башкирии сообщали, а точнее предполагали, что звонил Радию Хабирову вице-премьер Марат Хуснуллин, во всяком случае именно его имя и отчество озвучил глава Башкирии, удаляясь с совещания.
Сегодня, 5 августа предположения стали приобретать более осязаемый характер. Так в паблике Подслушано Аскарово и Абзелиловский район появилось фото с местной площади перед столовой Тарелочка напротив Юбилейного на Зеленой Поляне. На фото в ряд стоят 9 автомобилей ДПС. Такого количества патрульных экипажей в одном месте местные жители доселе не видели.